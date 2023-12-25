الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 615 عسكريا وإسقاط 40 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 615 قتيلا وجريحا، وإسقاط 40 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدميرعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا وبلغت خسائر العدو 180 جنديا، وتم تدمير مدافع وعتاد عسكري له.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجوما معاديا وبلغت خسائر العدو 200 فرد بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع له.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 55 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور زابوروجيه تم تكبيد العدو 90 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير أسلحتهم.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وبضعة مدافع غربية.

دمرت قواتنا رادار 35D6 ومنصتين لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية IRIS-T ألمانيتي الصنع، ومخزنا للوقود.

إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية ثلاث Su-27 وواحدة Su-24 في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك.

اعتراض 5 صواريخ HIMARS أمريكية.

إسقاط 40 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه وخاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية