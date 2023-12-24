"سنعاني كثيرا" .. وزير الدفاع البريطاني فزع من انتصار بوتين في أوكرانيا

دعا وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الدول الغربية إلى زيادة الإنفاق العسكري خوفا من انتصار روسي محتمل في أوكرانيا.

وقال شابس في مقابلة مع صحيفة "التايمز": "إذا سمحنا لبوتين بالانتصار في هذه الحرب، ... فسوف نعاني من العواقب. وستكون العواقب صعبة للغاية على أوروبا، وعلى بريطانيا، وعلى العالم أجمع".

أدلى وزير الدفاع البريطاني بهذه التصريحات على خلفية خفض الدعم المالي لكييف، مشيرا إلى أن الإنفاق الدفاعي في الغرب، بما في ذلك بريطانيا، لا يكفي لمواجهة التهديد المتمثل في عودة روسيا إلى الظهور.

وفي وقت سابق قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، تعليقا على تصريح مماثل للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة فقدت صوابها، انفصلت عن الواقع بحديثها عن صدام عسكري مباشر مع روسيا.

ودعا السلطات الأمريكية إلى العودة إلى رشدها والتوقف عن زرع الخراب في جميع أنحاء العالم في محاولة منها للحفاظ على هيمنة واشنطن.

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وفي الوقت نفسه، قالت موسكو إنها تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن السعي لعسكرة أوروبا.

وفي نفس السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا رغب طرف ما ذلك، فإن موسكو مستعدة له.

المصدر: نوفوستي