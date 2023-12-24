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كاميرون يعلن نيّة بلاده مواصلة دعم أوكرانيا بنفس الوتيرة

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كاميرون يعلن نيّة بلاده مواصلة دعم أوكرانيا بنفس الوتيرة
ria.ru
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا ستواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا خلال 2024 والحفاظ على نفس وتيرة الدعم العسكري والمالي لها، بل قد تزيد هذا الدعم.

وأضاف كاميرون في حديث لصحيفة "تليغراف" أنه بإمكان بريطانيا إمداد أوكرانيا بالمزيد من الدعم وبوتيرة أكبر، وقال: "حاليا نبحث أي من أجزاء إنفاقنا في إطار المساعدات المقدمة لأوكرانيا يمكن تحويله إلى أساس متعدد السنوات".

وتابع: "يمكن بذل المزيد من الجهود لزيادة كمية الأسلحة والمعدات التي تنتجها شركات الدفاع البريطانية التي تسعى إلى تجديد مخزوناتها التي استنفدتها الأزمة الأوكرانية".

وقال: "يجب النظر إلى عملية زيادة مخزونات الأسلحة البريطانية على أنها أمر جيد للأوكرانيين وبريطانيا على حد سواء في ظل تنامي الخطر حول العالم".

وشرعت وسائل الإعلام الغربية في تسليط الضوء على حقيقة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" بدأوا  يشعرون باليأس من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم المقدم للرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي آخذ في التناقص.

وذكرت شبكة NBC أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يبحثون مع كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

المصدر: صحيفة تغراف

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