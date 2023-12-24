دعا عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس، السياسيين الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية تأجيج النزاع في أوكرانيا، والتحريض على تسليم المواطنين الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم.

وقال والاس على حسابه في منصة "إكس": "نحن نعرف أين يعيش هؤلاء الناس في إستونيا.. هل يريدون إلقاء المزيد من أطفال الطبقة العاملة في مفرمة اللحم من خلال تأجيج حرب بالوكالة يخوضها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أوكرانيا، لا يمكن تحقيق النصر فيها؟.. يجب محاسبة السياسيين الأوروبيين الذين يدعمون هذه الحرب".

جاء هذا التصريح ردا على حديث وزيرة الداخلية الإستونية لوري لانيميتس، بأن تالين مستعدة للبحث عن الأوكرانيين الخاضعين للتجنيد الإجباري بناء على طلب كييف.

وفي وقت سابق، قال عميروف، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، إنه يود استدعاء المواطنين الذين غادروا البلاد للتعبئة، ووفقا له، يجب أن يحصل جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما والذين يعيشون في الخارج على دعوة للحضور إلى مكتب التجنيد.

وتعليقا على التعبئة المحتملة للمواطنين الأوكرانيين الذكور الذين سافروا إلى الخارج منذ فبراير من العام الماضي، أشار الوزير إلى أن كييف لديها بيانات عن العدد الدقيق لهؤلاء الأشخاص.

وصرح عميروف، يوم الأحد، بأن تسريح المجندين بشكل كامل لن يكون ممكنا إلا بعد انتهاء النزاع في البلاد، وأنه يتم العمل على تغيير المنظور في عملية التعبئة.

واشتكى وزير الدفاع الأوكراني من أن عملية التعبئة في أوكرانيا قد تمت "شيطنتها" وأن الخدمة العسكرية أصبحت تعتبر بمثابة عقاب. ووفقا له، تم وضع مشروع قانون لتغيير هذه النظرة، وسيتم تسجيله في البرلمان الأوكراني في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، قال رئيس خدمة الطيران والدفاع الجوي للواء الهجومي المنفصل الثالث للقوات الأوكرانية، فاسيلي ساموفاروف، إنه على خلفية الخسائر في التعبئة والموارد المالية، يجب أن تستعد البلاد لموجة جديدة من التعبئة الكاملة.

المصدر: RT