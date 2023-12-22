قريبا.. ذراع التعبئة في الجيش الأوكراني تطال من غادر البلاد والبرلمان يسن التشريعات

يعتزم البرلمان الأوكراني في العام المقبل 2024 سن التشريعات اللازمة لاستصدار قانون يقضي بتعبئة الرجال المتواجدين خارج البلاد في صفوف الجيش بحسب ما ذكرته صحيفة "سترانا" المحلية.

ونقلت الصحيفة الأوكرانية ذلك عن ممثل لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، فاديم إيفتشنكو، مشيرة إلى أن البرلمان سيقدم "مشروع قانون" بهذا الخصوص.

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وقال إيفتشنكو: "في يناير، سيتم تقديم مشروع قانون بشأن تجنيد الرجال ليشمل المتواجدين في الخارج".

وبحسب هذا التشريع قيد التحضير سيخضع مواطنو أوكرانيا في الخارج لذات إجراءات التعبئة التي تنطبق على من هم داخل البلاد، وسيتلقون استدعاءات السَوق إلى الخدمة بنفس الطريقة التي يتلقاها المكلفون بالخدمة العسكرية الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد.

وبطبيعة الحال سيكون المكلف في حال تخلفه عن السَوق معرضا للعقوبة جراء انتهاك القوانين وستترتب عليه العواقب المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف صرح في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد"، أنه يرغب في تجنيد المواطنين الذين غادروا البلاد.

وبحسب قوله، يجب على جميع الذكور الذين يعيشون في الخارج وتتراوح أعمارهم بين 25 و 60 عاما أن يحصلوا على دعوة للحضور إلى مكتب التجنيد.

ومنذ تطبيق الأحكام العرفية في البلاد تحظر مغادرتها للرجال ممّن أعمارهم بين 18 و60 عاما.

المصدر: نوفوستي