آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /17.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتصريحات.
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