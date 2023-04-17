الكرملين يفسر سبب تصريح بوتين حول عزم روسيا استخدام قواتها البحرية في أي اتجاه

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بإمكان روسيا استخدام قواتها البحرية في اتجاهات مختلفة نظرا للحصار المتوتر حول روسيا من عدة اتجاهات.

جاء ذلك ضمن الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، تعليقا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزير الدفاع شويغو بشأن استخدام المكونات الفردية للأسطول البحري الروسي في أي اتجاه، حيث تابع المتحدث باسم الكرملين: "إن كلمات الرئيس بشأن إمكانية استخدام القوات البحرية في اتجاهات مختلفة ترجع إلى الحصار المضطرب لمحيط روسيا من شتى الاتجاهات".

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وحول أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية) قال بيسكوف إن الرئيس بوتين والوزير شويغو لم يتطرقا إلى قضية أرتيوموفسك، بما في ذلك إمكانية تحريرها بالكامل والسيطرة عليها.

كذلك تطرق دميتري بيسكوف إلى أن تحديد توقيت العاصمة موسكو ليكون توقيت مناطق جديدة هو رمزي، ورأى أنه صحيح للغاية.

وبشأن صفقة الحبوب قال بيسكوف إنها لا زالت بلا أفق، حيث لا يزال الجزء الثاني من الاتفاقية، والمتعلق لإفساح الطريق أمام الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، قيد التنفيذ.

وحول اعتراض اليابان على التدريبات التي يجريها أسطول المحيط الهادئ، صرح بيسكوف بأن جميع التدريبات التي تجريها القوات المسلحة الروسية في جزر الكوريل تجري بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.

وأشار بيسكوف، ردا على سؤال بشأن الأنشطة الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة لم تتوقف يوما عن محاولة إجراء أنشطة استخباراتية ضد روسيا، والتي تقوم روسيا بإجراءات مضادة لصدها.

المصدر: تاس