القوات الروسية تصادر ذخائر محظورة دوليا في مستودعات للجيش الأوكراني (فيديو)

صادرت القوات الروسية في منطقة بيرديانسك بمقاطعة زابوروجيه، ذخائر محظورة بموجب اتفاقية جنيف، في مستودعات كانت تستخدمها القوات الأوكرانية.

ونشرت أجهزة الأمن الروسية مقطع فيديو يظهر أسلحة وذخائر كانت بحوزة الجيش الأوكراني، تتمثل في 308 طلقات ذات قدرة تفجيرية عالية تابعة للناتو، وكذلك وثائق رقابة جمركية تؤكد توريد هذه الذخائر، والمواد المخدرة من قبل الدول المشاركة في الكتلة العسكرية الغربية.

وتتميز هذه الذخائر بقدرتها التدميرية المميتة، عندما تصيب شخصا، فإنها تسبب أضرارا أكبر بكثير من الذخائر العادية، ويعد استخدام هذا النوع من الذخائر محظورا بموجب اتفاقية جنيف.

كما تم العثور على أزياء تحمل شارات لدول تابعة لحلف الناتو، مما يشير إلى وجود عسكريين أجانب.

المصدر: وكالات