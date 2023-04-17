كييف: كندا تعتزم مصادرة طائرة روسية عملاقة وتسليمها لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن كندا تعتزم مصادرة طائرة روسية من نوع "AN-124" وتسليمها لكييف.

صرح رئيس الوزراء الأوكراني بذلك في ختام لقاء جمعه بنظيره الكندي جاستن ترودو.

وكتب شميغال في صفحته على "فيسبوك" أن "حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ستفرضها كندا، على وجه الخصوص، ضد شركة فولغا-دنبير، نستعد لمصادرة طائرة وأصول أخرى في كندا وتسليمها إلى أوكرانيا".

وقد تم احتجاز الطائرة "An-124" المذكورة في مطار تورنتو في فبراير 2022.

وقال السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف، في وقت سابق، إن الطائرة كانت تحمل اختبارات فيروس كورونا من الصين وأنها مستأجرة من قبل الحكومة الكندية.

هبطت الطائرة في تورنتو قبل ساعتين من إعلان السلطات الكندية إغلاق السماء لشركات الطيران الروسية، وبعد ذلك تم احتجازها.

في عام 2022، أفادت السلطات الكندية بأنها جمدت أصولا روسية بقيمة 123 مليون دولار كندي (98.1 مليون دولار) كجزء من العقوبات، كما تم حظر معاملات بنكية بقيمة 289 مليون دولار كندي (230.5 مليون دولار).

المصدر:كوميرسانت