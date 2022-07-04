لافروف: تجميد الولايات المتحدة لأصول الدول سرقة صريحة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو وكاراكاس متفقتان على أن قيام الولايات المتحدة بتجميد الأصول الخارجية لدول مختلفة هو سرقة صريحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين لافروف ونظيره الفنزويلي كارلوس فاريا بعد مباحثاتهما في موسكو اليوم الاثنين.

وقال لافروف: "لقد اتفقنا على أن الإجراءات الأمريكية لتجميد أصول الدول ذات السيادة والمودعة في الحسابات الخارجية، ليست سرقة صريحة بروح الغرب المتوحش، تستهدف أنظمة لا تعجبهم فحسب، لكنها أيضا انتهاك صارخ للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين".

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو وكاراكاس "تعرفان مدى جدية واشنطن في محاولاتها التي لا تزال تقوم بها، لتقويض أسس الاقتصاد الفنزويلي".

وأضاف: "لكن من الواضح بالفعل أن هذه المخططات لن تتحقق"، مشيرا إلى أن روسيا ستساعد فنزويلا في مقاومة هذا النوع من الضغوط، وأكد استعداد روسيا لدعم جهود السلطات الفنزويلية لإعادة الأوضاع داخل البلاد وحولها إلى مجراها الطبيعي، وكذلك الاستعداد لمواصلة التعاون مع كاراكاس في الساحة الدولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفنزويلي دعم حكومته لموسكو في العملية العسكرية الخاصة، التي تنفذها في أوكرانيا.

المصدر: وكالات