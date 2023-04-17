دول "مجموعة السبع" تتفق على إبقاء العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا

اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) على مواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على العقوبات ضد روسيا، والتعاون لتشديد الرقابة على الامتثال للتدابير التقييدية.

وجاء في بيان المجموعة: "أكدت مجموعة السبع أنها ستبقي على عقوبات صارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا".

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بالإضافة إلى ذلك، "اتفقوا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة التهرب من العقوبات ومواجهة توريد الأسلحة إلى روسيا من قبل دول ثالثة".

المصدر: نوفوستي