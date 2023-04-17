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دول "مجموعة السبع" تتفق على إبقاء العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا

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دول
Globallookpress
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اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) على مواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على العقوبات ضد روسيا، والتعاون لتشديد الرقابة على الامتثال للتدابير التقييدية.

وجاء في بيان المجموعة: "أكدت مجموعة السبع أنها ستبقي على عقوبات صارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا".

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بالإضافة إلى ذلك، "اتفقوا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة التهرب من العقوبات ومواجهة توريد الأسلحة إلى روسيا من قبل دول ثالثة".

المصدر: نوفوستي

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