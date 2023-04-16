وزراء خارجية مجموعة دول السبع الكبار يصلون إلى اليابان (فيديو)

وصل وزراء خارجية مجموعة السبع إلى بلدة كارويزاوا، لحضور الاجتماع الذي تستضيفه اليابان في الفترة من 16 - 18 من أبريل الجاري.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، حضر الاجتماع نيابة عن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وذكر وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن هذه الاجتماع مخصص لإظهار الوحدة في صفوف مجموعة السبع ومساعدة ممثليها على تعزيز العلاقات الودية والثقة.

ووفقا لهاياشي، سيبحث الاجتماع عددا من القضايا المحورية التي تهم دول المجموعة، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، وإظهار الدعم الثابت لكييف، والتأكيد على عدم جواز استخدام الأسلحة النووية والتهديدات باستخدامها، مشيرا إلى أن اجتماع هذا العام برئاسة اليابان سيعقد في هيروشيما، التي تعرضت لضربة نووية أمريكية في عام 1945.

المصدر: تاس