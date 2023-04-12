صحيفة: مجموعة "السبع" تحضّر لعقوبات ضد روسيا تطال 3 ملايين وظيفة في الهند

أعلن رئيس المجلس الهندي للأحجار الكريمة فيبول شاه، أن مجموعة "السبع" قد تحظر استيراد ألماس شركة "ألروسا" الروسية بزنة قيراط واحد وأكثر، مما سيهدد 3 ملايين وظيفة في الهند.

وقال شاه لصحيفة Economic Times: "سمعنا من مصادر مختلفة عن عقوبات جديدة تشمل الماس كبير الحجم".

وأشار إلى أنه "ليس لديه فكرة عن الشكل الذي ستتخذه العقوبات".

إقرأ المزيد

وأضاف: "سيؤثر ذلك على وظائف عمال مناجم الماس في مدن سورات وسوراشترا وأمريلي وبهافناغار الهندية".

ووفقا للصحيفة فقد يتم تبني عقوبات جديدة ضد روسيا خلال قمة قادة دول مجموعة السبع، التي ستعقد في هيروشيما اليابانية يومي 19 و21 مايو.

ولفتت إلى أنه في حال دخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ، فإن عدم اليقين سيخيم على وظائف ثلاثة ملايين عامل في مدينة سورات الهندية، حيث يتم قطع وصقل الغالبية العظمى من الماس في العالم.

وتتمتع الهند في الوقت الحالي بحرية تصدير الألماس الروسي إلى الولايات المتحدة ودول مجموعة "السبع" الأخرى.

وكرت الصحيفة أنه في أواخر فبراير، قالت دول مجموعة "السبع" إنه نظرا للمردود الكبير الذي تحصل عليه روسيا من تصدير الماس، فإنها "ستعمل بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، على اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه الماس الروسي الخام والمصقول".

المصدر: نوفوستي