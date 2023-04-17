الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مسيرات أوكرانية وتصفية أكثر من 490 جنديا على كافة المحاور

أفادت الدفاع الروسية بتدمير 4 مسيرات في جمهورية دونيتسك ومنطقة خيرسون وإحباط محاولات استطلاع وتخريب وتصفية أكثر من 490 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم تصفية 35 جنديا أوكرانيا، وإحباط ثلاث محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، في خاركوف ولوغانسك، وتدمير مدافع هاوتزر Akatsiya "أكاتسيا"، وتدمير محطات الرادار الأوكرانية للرؤية الشاملة واستهداف P-18 و 36 D6.

في محور كراسني ليمانسك، تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

في محور دونيتسك حررت وحدات "فاغنر" الهجومية، ربعين من المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من مدينة أرتيموفسكمن مدينة أرتيموفوسك خلال العمليات الهجومية، كما نفذت المقاتلات الروسية 22 طلعة جوية ونفذت قوات المدفعية 54 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 270 جنديا أوكرانيا.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 60 جنديا، وتم تدمير مدفع هاوتزر مدفع هاوتزر من طراز Msta-B، كما تم تدمير مستودع ذخيرة وحظيرة أسلحة ومعدات عسكرية للواء الآلي 65 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.

في محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 55 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya و Gvozdika

اعترضت دفاعاتنا الجوية 3 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS.

كما دمرت قواتنا 4 مسيرات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية