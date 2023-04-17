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بعد بولندا وهنغاريا.. سلوفاكيا تعلق استيراد الحبوب وبعض المنتجات الأخرى من أوكرانيا

مال وأعمال

بعد بولندا وهنغاريا.. سلوفاكيا تعلق استيراد الحبوب وبعض المنتجات الأخرى من أوكرانيا
Globallookpress Robert Seitzhttpimagebroker.com#search
صورة أرشيفية
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صرح رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر بأن بلاده ستعلق استيراد الحبوب وبعض المنتجات الأخرى من أوكرانيا.

وكانت بلغاريا أشارت إلى أنها تناقش أيضا تعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم، بعد قرار مماثل من بولندا وهنغاريا، فيما توجه رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية مطالبين بالتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا.

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ووفقا للمزارعين، يتم توفير الحبوب الأوكرانية ذات الجودة الرديئة بأسعار إغراق، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجين المحليين بشكل حاد، وقد لا تحتوي مرافق التخزين على مساحة كافية لمحصول جديد.

من جانبه كان وزير الزراعة الأوكراني قد ناقش مع نظيره الهنغاري قضية تصدير المنتجات الأوكرانية، مشيرا إلى عدم قبوله القرارات أحادية الجانب، بعد إعلان تعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية من جانب بولندا وهنغاريا، وسط احتجاجات من المزارعين المحليين، وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تدرس هذه المعلومات.

المصدر: سبوتنيك

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