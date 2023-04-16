الكونغرس يكشف فشلا كبيرا لبايدن بسبب زيلينسكي

صرحت عضو الكونغرس مارجوري تيلور غرين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أُجبر على شراء قذائف من كوريا الجنوبية لأن شحنة الأسلحة إلى أوكرانيا أدت إلى إفراغ المخزونات الأمريكية.

وكتبت تيلور غرين على "تويتر": "إنه أمر لا يغتفر أننا قدمنا ​​لأوكرانيا الكثير من الذخيرة لدرجة أنه يتعين علينا شراء 500 ألف قذيفة مدفعية من كوريا الجنوبية.. إنه لأمر مؤسف، إدارة بايدن بأكملها فاشلة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تونا إلبو"، نقلا عن مصادر، أن سيئول ستبيع 500 ألف قذيفة من عيار 155 ملم إلى واشنطن، ومن المفترض أن هذه الذخيرة ستجدد الترسانات الأمريكية، بينما سيرسل البنتاغون أسلحته إلى كييف.

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، إن زيلينسكي ورفاقه اختلسوا مئات الملايين من الدولارات التي خصصتها الولايات المتحدة لشراء الوقود لكييف.

ويقدر محللو وكالة المخابرات المركزية أنهم "اختلسوا ما لا يقل عن 400 مليون دولار" العام الماضي فقط.

المصدر: نوفوستي