خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة وزير دفاع الصين لموسكو

قالت صحيفة "Global"إن اختيار روسيا كأول رحلة خارجية يقوم بها وزير الدفاع الصيني الجديد يعكس رغبة البلدين بإثراء شراكة استراتيجية شاملة وتعميق الثقة العسكرية المتبادلة بحقبة جديدة.

ونقلت الصحيفة عن خبير في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة بكين تشو هوا للدراسات الخارجية.: "إن اختيار روسيا كوجهة لأول رحلة خارجية لوزير الدفاع لي شانغ فو، يوحي بأن البلدين يريدان تعميق الثقة العسكرية المتبادلة وإثراء الأهمية الاستراتيجية لشراكة استراتيجية شاملة في مجال التنسيق في حقبة جديدة".

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وأشار الخبير إلى أن الطرفين بحاجة إلى "تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية من أجل تقديم مساهمة مشتركة في ضمان السلام والاستقرار في العالم".

بدوره، أشار الخبير العسكري الصيني سونغ تشونغ بينغ، إلى أن رحلة لي شانغ فو تؤكد المستوى العالي للعلاقات الثنائية في المجال العسكري: "من المتوقع أن يكون للدول مزيد من التبادلات العسكرية متبادلة المنفعة في مختلف المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا الدفاع والتدريبات العسكرية".

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الأطراف ستناقش حالة وآفاق التعاون الثنائي في مجال الدفاع، وكذلك قضايا الساعة للأمن العالمي والإقليمي.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية زيارة وزير الدفاع إلى موسكو من 16 إلى 19 أبريل. وهذه هي أول رحلة خارجية يقوم بها لي شانغ فو منذ تعيينه وزيرا للدفاع في مارس 2023.

المصدر: نوفوستي