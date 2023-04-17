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سلطات مطار مولدوفا تمنع حاكم جمهورية تتارستان الروسية من النزول من الطائرة (فيديو)

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سلطات مطار مولدوفا تمنع حاكم جمهورية تتارستان الروسية من النزول من الطائرة (فيديو)
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حاكم جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف
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أعلن حاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف عن منعه من دخول العاصمة المولدوفية كيشيناو للمشاركة في المؤتمر الدولي للدبلوماسية الشعبية "صداقة الشعوب – 2023".

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جاء ذلك في رسالة بالفيديو سجلها مينيخانوف من الطائرة، حيث قال: "لسوء الحظ، قررت السلطات المولدوفية أننا مواطنون غير مرغوب فيهم ولا يمكننا زيارة هذا البلد. ولسوء الحظ، لن نتمكن من المشاركة في المؤتمر".

وكان مع حاكم تتارستان على متن الطائرة رئيس شركة Ak-Bars القابضة إيفان يغوروف، والذي اعترفت السلطات المولدوفية كذلك بأنه شخص غير مرغوب فيه. وقد أقلعت طائرتهما بالفعل من كيشيناو إلى روسيا.

المصدر: إزفستيا

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