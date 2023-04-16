كييف: المفاوضات مع بولندا بشأن تصدير المنتجات ستبدأ يوم الاثنين

أعلن وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، أن المفاوضات بشأن تصدير المنتجات الأوكرانية مع بولندا ستبدأ يوم الاثنين، ومع رومانيا يوم الأربعاء، ومع سلوفاكيا يوم الخميس.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية بأن الوزير، في محادثة مع زميله الهنغاري، حول مسألة صادرات المنتجات الأوكرانية، أشار إلى عدم قبول القرارات أحادية الجانب.

وقال سلوسكي: "في الأشهر المقبلة، ستكون هناك مفاوضات صعبة بسبب التصدير النشط لمنتجاتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذا كنا نتحدث عن بولندا، فستبدأ المفاوضات غدا الاثنين. سنلتقي غدا في وارسو وسنبلغ الجميع.. الخطوة الأولى في رأينا، يجب أن تكون فتح النقل".

ووفقا له، من المقرر إجراء محادثات مع رومانيا يوم الأربعاء، ومع سلوفاكيا يوم الخميس.

وأعلنت بولندا وهنغاريا، وسط احتجاجات من المزارعين المحليين، تعليق استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم، وقالت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية إن المفوضية تدرس هذه المعلومات وطلبت معلومات إضافية من هذه الدول.

وفي نهاية مارس، توجه رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مطالبين بالتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا.

وأشارت الرسالة الموجهة من رؤساء وزراء بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن "المشاكل مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا أو المجاورة لها.

وعلى وجه الخصوص، النمو غير المسبوق للواردات من الحبوب والبذور الزيتية والبيض والدواجن والسكر وعصير التفاح والتوت والتفاح والدقيق والعسل والمعكرونة.

المصدر: نوفوستي