اللحظات الأخيرة لنافذة سوق الانتقالات.. أين رونالدو؟

يسدل اليوم الخمس، الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2022، في أغلب الدوريات الأوروبية، وخاصة الخمسة الكبرى، وتسابق الأندية الزمن لإتمام التعاقدات في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

ويرصد موقع RT اللحظات الأخيرة والحاسمة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 2022.

رسميا.. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجلس على دكة البدلاء خلال مباراة فريق مانشستر يونايتد ومضيفه ليستر سيتي اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رسميا.. مانشستر يونايتد يضم حارس المرمى السلوفاكي، مارتن دوبرافكا، قادما من صفوف نادي نيوكاسل يونايتد

الألماني دراكسلر يغادر باريس سان جيرمان

رسميا.. نادي إنتر ميلان يضم الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي قادما من لاتسيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحدة مع أحقية الشراء

رسميا.. خريج أكاديمية باريس سان جيرمان موسى سيساكو إلى سوتشي الروسي

رسميا..الروسي كوكورين من فيورنتينا الإيطالي إلى أريس القبرصي

رسميا.. خالد عبد المؤمن ينضم إلى صفوف رايو فاليكانو

على سبيل الإعارة.. ميلان يتفق مع برشلونة لضم ديست

مارسيلو يقترب من "البريميرليغ"

مانشستر سيتي يضم المدافع السويسري أكانجي من دورتموند

رسميا.. نادي إشبيلية الإسباني يتعاقد مع الدنمارك كاسبر دولبرغ قادما من نادي نيس الفرنسي.

🤝 Kasper Dolberg, nueva pieza de ataque para el #SevillaFC.



¡Bienvenido, Kasper! 🇩🇰#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2022

المصدر: RT + وكالات