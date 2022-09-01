مانشستر سيتي يضم المدافع السويسري أكانجي من دورتموند

تعاقد مانشستر سيتي مع المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي لمدة خمس سنوات قادما من بوروسيا دورتموند الالماني، وفق ما أعلن بطل إنجلترا الخميس.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يصل قلب الدفاع البالغ 27 عاما بصفقة لمدة خمس سنوات حتى 2027" والتي قدرتها الصحافة الانجليزية بقرابة 20 مليون يورو.

وسيجتمع أكانجي مع زمليه السابق في دورتموند المهاجم النروجي إرلينغ هالاند الذي يقدم بداية مذهلة في الدوري الممتاز مسجلا تسعة أهداف في أول خمس مباريات.

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قال في حديث مع الموقع الرسمي للنادي: "كان سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا في المواسم الاخيرة. من الممتع مشاهدتهم، يلعبون كرة قدم مثيرة وينافسون على الالقاب في كل عام، لذا المجيء الى هنا هو خطوة مثالية في مسيرتي".

وتابع: "لا شيء أفضل من التواجد هنا تحت إشراف بيب غوارديولا. مزيج المدرب والنادي مثاليٌ بالنسبة لي".

وتحدث أكانجي عن هالاند بعدما لعبا سويا لموسمين في دورتموند والذي تواصل معه عندما علم أن سيتي يبحث عن مدافع: "لديه مزيج مذهل من المهارات. هو سريع وقوي جدا بدنيا، لكنه أيضا ماهر من الناحية الفنية".

بدأ أكانجي (41 مباراة دولية) مسيرته مع فينتيثور ومن ثم انتقل إلى بازل في 2015 ومنه إلى دورتموند في 2018.

خلال أربع سنوات في ألمانيا حقق لقب الكأس المحلية عام 2021 والكأس السوبر الالمانية 2019.

المصدر: "أ ف ب"