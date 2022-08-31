مانشستر سيتي يكتسح نوتينغهام فورست بواسطة "الرجل الآلي - ماكنة الأهداف"

أمطر فريق مانشستر سيتي شاك ضيفه نوتينغهام فورست بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم النرويجي المتألق إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" لأصحاب الأرض في الدقائق (12، 23، و38) من زمن الشوط الأول.

وعزز الظهير البرتغالي جواو كانسيلو تقدم السيتي بتسجيله الهدف الرابع له عند الدقيقة الخمسين، ومن ثم اختتم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهرجان الأهداف بهدفين سجلهما بحلول الدقيقتين (65 و87) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين خلف المتصدر أرسنال الذي تغلب على ضيفه أستون فيلا (2-1) في وقت سابق من اليوم الأربعاء أيضا، على ملعب "الإمارات".

في المقابل، توقف رصيد نوتينغهام فورست عند 4 نقاط، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT