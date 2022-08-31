ليفربول يسقط نيوكاسل "العنيد" بهدف قاتل

انتزع فريق ليفربول فوزا ثمينا من ضيفه نيوكاسل يونايتد (1-1) في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ السويدي أليكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل الجديد أصحاب الأرض بهدف سجله في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم البرازيلي روبرتو فرمينو بهدف التعادل "للريدز" بحلول الدقيقة 61، ومن ثم اقتنص زميله البرتغالي فابيو كارفالهو الوافد الجديد من فولهام، هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل في الدقيقة الثامنة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد"، علما أن الحكم أضاف 5 دقائق فقط كوقت محتسب بدلا للضائع.

وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، بعد تعادلين وخسارة على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويقفز من المركز الثاني إلى الخامس على سلم ترتيب الدوري، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما تجرع نادي نيوكاسل يونايتد مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد للدوري، بعد انتصار وثلاثة تعادلات على الترتيب، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT