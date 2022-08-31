بعد مهرجان الـ9 أهداف.. ليفربول يستقبل نيوكاسل يونايتد

يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم الأربعاء الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل ليفربول هذه المباراة منتشيا بفوزه الساحق على ضيفه بورنموث (9-0) يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الرابعة، في الوقت الذي خرج فيه نيوكاسل يونايتد بتعادل إيجابي من ملعب مضيفه وولفرهامبتون (1-1).

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هذه المباراة أمام نيوكاسل يونايتد "العنيد"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

إليكم تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة #ليفربول_نيوكاسل 📋🔴 pic.twitter.com/n7s1pS3vlP — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 31, 2022

بينما اختار الإنجليزي إيدي هويي - Eddie Howe" (44 عاما)، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

How we line-up at Anfield this evening...



HWTL! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/tQ5l6pG5uL — Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2022

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 5 نقاط، بعد تعادلين وخسارة وفوز على الترتيب.

في المقابل، يشغل نيوكاسل يونايتد، المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد انتصار وثلاثة تعادلات على الترتيب.

المصدر: "twitter/LFC/ NUFC"