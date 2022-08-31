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بعد مهرجان الـ9 أهداف.. ليفربول يستقبل نيوكاسل يونايتد

الرياضة

بعد مهرجان الـ9 أهداف.. ليفربول يستقبل نيوكاسل يونايتد
RT Globallookpress
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يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم الأربعاء الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل ليفربول هذه المباراة منتشيا بفوزه الساحق على ضيفه بورنموث (9-0) يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الرابعة، في الوقت الذي خرج فيه نيوكاسل يونايتد بتعادل إيجابي من ملعب مضيفه وولفرهامبتون (1-1).

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، هذه المباراة أمام نيوكاسل يونايتد "العنيد"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الإنجليزي إيدي هويي - Eddie Howe" (44 عاما)، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

ويحتل ليفربول المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 5 نقاط، بعد تعادلين وخسارة وفوز على الترتيب.

في المقابل، يشغل نيوكاسل يونايتد، المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد انتصار وثلاثة تعادلات على الترتيب.

المصدر: "twitter/LFC/ NUFC" 

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