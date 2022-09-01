ليفربول يتغنى بالهدف "القاتل" في شباك نيوكاسل (فيديو)

خطف البرتغالي فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الجديد، الأضواء في الوقت القاتل للقاء الذي جمعه مع ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1) أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتنص فابيو كارفاليو (20 عاما) الوافد من نادي فولهام، هدف الفوز لفريقه بتسديدة رائعة في الوقت القاتل عند الدقيقة الثامنة المحتسبة بدلا من الضائع، للقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد"، علما أن الحكم أضاف 5 دقائق فقط كوقت محتسب بدلا للضائع.

واحتفى الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" بالهدف الرائع للاعبه الجديد فابيو كارفاليو، بنشر مقطع فيديو للهدف مرفقا بـ"تغريدة" جاء فيها: "استمتعوا معنا بهدف فابيو كارفاليو في شباك نيوكاسل من جميع الزوايا".

لحظة مُذهلة وفرحة عارمة! 🙌🤩



استمتعوا معنا بهدف فابيو كارفاليو في شباك نيوكاسل من جميع الزوايا 😍



مقدم لكم برعاية @Sonospic.twitter.com/aCJE2Jj0hB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 1, 2022

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وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، بعد تعادلين وخسارة على الترتيب في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويقفز من المركز الثاني إلى الخامس على سلم ترتيب الدوري، وبانتظار نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليستر سيتي، في ختام منافسات هذه الجولة.

المصدر: RT