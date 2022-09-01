فيديو طريف.. محمد صلاح وابنته و"الزومبي"

شارك النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، متابعيه على موقع "إنستغرام"، بمقطع فيديو طريف، رفقة ابنته الصغرى "كيان".

وظهر محمد صلاح، في مقطع الفيديو، الذي نشره عبر خاصية اليوميات "Stories" على موقع "إنستغرام"، مع ابنته كيان وهي تضع بعض الأشكال الملونة على وجهه.

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ودار حوار قصير بين صلاح وابنته، حيث سألها نجم ليفربول إذا كانت من "الزومبي"، لتجيبه بالنفي.

من جانبها سألت كيان والدها إذا كان مريضا، ويبدو أنها كانت تحاول استخدام الأجسام الملونة كـ"كمادات" لتخفيف حرارة نجم ليفربول.

يذكر أن كيان هي الابنة الصغرى لمحمد صلاح، وتبلغ من العمر عامين، وهي أصغر من شقيقتها الكبرى "مكة" بـ6 سنوات.

المصدر: وكالات