الألماني دراكسلر يغادر باريس سان جيرمان

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، ضم الألماني يوليان دراكسلر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحب نادي بنفيكا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بلاعبه الجديد يوليان دراكسلر (28 عاما)، مشيرا إلى أنه سيرتدي القميص رقم 93 مع "النسور".

ووصل اللاعب الألماني يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى صفوف فريق بنفيكا.

وأراد نادي باريس سان جيرمان بحسب التقارير إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

المصدر: وكالات