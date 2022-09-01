رسميا.. رونالدو في ملعب "كينغ باور"

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على ليستر سيتي اليوم الخميس، في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

والملفت في تشكيلة فريق مانشستر يونايتد هو وجود اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة البدلاء، ما يشي بأنه باق في ملعب "أولد ترافورد"، خاصة وأننا نعيش اللحظات الأخيرة للميركاتو الصيفي 2022.

واختار الهولندي إريك تين هاج (52 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة "ثعالب" ليستر:

RT twitter/ManUtd

بينما سيبدأ الإنجليزي بريندان رودجيرس (49 عاما) المدير الفني لفريق ليستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر"، على ملعب "كينغ باور" بمدينة ليستر:

RT twitter/LCFC

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقطة.

بينما يقبع نادي ليستر سيتي في قاع سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT