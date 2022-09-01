"الشياطين الحمر" يروضون "ثعالب" ليستر

عمق فريق مانشستر يونايتد جراح مضيفه ليستر سيتي بفوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الإنجليزي جادون سانشو هدف الفوز الوحيد لفريق "الشياطين الحمر" بحلول الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "كينغ باور".

وحقق مانشستر يونايتد بذلك انتصاره الثالث على التوالي، بعد هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 9 نقاط، وقفز من المركز الثاني عشر إلى الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

في المقابل، مني ليستر سيتي بالهزيمة الرابعة على التوالي، بعد تعادل وحيد في الجولة الافتتاحية للدوري، ويقبع في قاع الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT