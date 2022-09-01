بفيديو طريف.. فريق يسخر من رونالدو!

سخر نادي هامبورج الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب فشله في الرحيل عن فريق مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم رونالدو على مدار الأشهر الأخيرة بمغادرة ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" والانتقال لأحد الأندية التي تشارك بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخرجت العديد من الصحف العالمية طوال الأسابيع الماضية، لتشير إلى أن رونالدو لا يجد ناديا يريد ضمه من الأندية التي تشارك بدوري الأبطال، ليبقى اللاعب بصفوف مانشستر يونايتد.

ونشر نادي هامبورغ عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو قصيرا، يظهر فيه شخص وهو يلقي بجهاز "الفاكس" من النافذة، وهو الجهاز الذي تستخدمه الأندية في المراسلات الرسمية لتبادل الأوراق اللازمة لإتمام الصفقات.

كما قام الشخص بوضع هاتفه في الدرج، لكي يتهرب من الرد على مكالمة من رونالدو.

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وكانت التقارير الصحفية ذكرت في وقت سابق أن فكرة التعاقد مع رونالدو قوبلت بالرفض من عدة أندية أبرزها بايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، وذلك لأسباب مختلفة.

المصدر: وكالات