مفاجآت اللحظات الأخيرة من الميركاتو.. اسم رونالدو يرتبط بالانتقال إلى ميلان

أفادت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية، بأن إدارة نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، قد تقدم عرضا للتعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولا يزال الغموض يلف مستقبل رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على خلفية طلب النجم البرتغالي الرحيل عن النادي بسبب فشل فريق "الشياطين الحمر" في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وخصم 25% من راتبه، وسوء نتائج الفريق، واعتراضه على مستويات بعض زملائه منذ انضمامه إلى الفريق.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" في تقرير لها أنه حال انتقال البرتغالي الآخر، رفائيل لياو، مهاجم ميلان إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في اليوم الأخير من ميركاتو الصيف، فإن "الروسونيري" سيطلب شراء رونالدو.

وأشار التقرير إلى أن ميلان قد يقدم عرضا لشراء كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد، وهو ما يمثل الخيار الأفضل له هذا الصيف حال الرحيل عن "الشياطين الحمر".

وارتبط اسم رونالدو (37 عاما) قبل أيام قليلة بالانتقال إلى فريق إيطالي آخر هو نابولي، قبل أن يؤكد مسؤولو النادي الإيطالي أنه لا يوجد أي عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن.

يذكر أن الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أكد أمس الأربعاء، استمرار رونالدو مع فريقه خلال الموسم المقبل.

المصدر: وكالات