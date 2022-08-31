مدرب مانشستر يونايتد يحسم مصير رونالدو

أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ما زال ضمن خطط الفريق، وذلك قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي.

ويسدل الستار يوم الخميس على فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية في الدوريات الأوروبية، التي أبرم مانشستر يونايتد عدة صفقات بلغ إجمالي قيمتها 226 مليون جنيه إسترليني، كأكثر أندية الدوريات الأوروبية إنفاقا خلال هذا الميركاتو.

ولكن رونالدو هو الاسم الأبرز في مانشستر يونايتد، والذي طلب الرحيل عن النادي بسبب سوء النتائج والفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا وخصم 25% من راتبه واعتراضه على مستويات بعض زملائه.

ووفقا للتقارير التي تم تداولها خلال الشهر الماضي، فإن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، عرض خدمات اللاعب المخضرم البالغ من العمر 37 عاما، على عدد من الأندية الأوروبية، ولكنها رفضت جميعا إما لكبر سنه، أو لارتفاع راتبه.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، قبل مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليستر سيتي المقرر لها غدا الخميس في الجولة 5 للدوري الإنجليزي الممتاز، ردا على سؤال بشأن مستقبل رونالدو وهل سيبقى أم لا: "بالطبع هذا واضح (في إشارة لبقاء رونالدو)، كما قلت نحن بحاجة للاعبين أصحاب الجودة العالية".

وأضاف: "نحن نريد لاعبين ذوي جودة عالية وكثيرين لتغطية كل المباريات، ومواصلة النسق الذي نسير عليه، هذا ما نسعى له".

وعن قوة مانشستر يونايتد في الجانب الهجومي تحدث بقوله: "نريد أن نقوي أنفسنا في الخط الأمامي، نحن نخوض 3 لقاءات في الأسبوع، والمهاجمون يرهقون أسرع من اللاعبين الآخرين، نريد كما ولكن أيضا نريد جودة".

وكانت بداية المدرب الهولندي مع مانشستر يونايتد كارثية فقد مني بهزيمتين متتاليتين في الموسم الجديد أمام كل من برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4)، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق انتصارين متتاليين على حساب كل من ليفربول (2-1) وساوثهامبتون (1-0) على الترتيب.

المصدر: وكالات