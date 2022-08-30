لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بنبأ رغبة رونالدو بالرحيل!

أكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن لاعبي مانشستر يونايتد، كانوا سعداء للغاية بعد أن علموا برغبة زميلهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل.

وما زال الغموض يلف مستقبل كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، حيث أن النجم المخضرم مصمم على مغارة مسرح الأحلام "أولد ترافورد" للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الذي ينقسم فيه مشجعي مانشستر يونايتد حول مسألة رحيل النجم رونالدو هذا الصيف، يبدو أن لاعبي فريق "فريق الشياطين الحمر" حسموا موقفهم من هذه القضية.

فقد أوضحت صحيفة "ديلي ميرور" في تقريرها أن معظم لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من وجود رونالدو في الفريق، ولذلك يفضّلون رحيله قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

بينما أكد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في عدة مناسبات أنه يرغب في بقاء كريستيانو رونالدو في ملعب "أولد ترافورد"، رغم تخليه عن خدمات مهاجمه كأساسي في مباراتين تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريق "الشياطين الحمر" أمام ساوثهامبتون (1-0) يوم السبت الماضي، قبل أن يشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يذكر، كما لم يشارك البرتغالي أساسيا أمام ليفربول (2-1) أيضا.

المصدر: وكالات