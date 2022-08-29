رونالدو يتلقى ضربة موجعة من البرتغال

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ضربة جديدة في الميركاتو الصيفي، بعد أنباء عن رفض فريق سبورتنغ لشبونة ضمه إلى صفوفه.

وفجرت صحيفة "تايمز" البريطانية، مفاجأة مدوية، حيث أكدت أن المدير الفني لفريق سبورتنغ لشبونة، البرتغالي روبين أموريم، يرفض فكرة التعاقد مع رونالدو في الصيف الجاري.

ويرى روبين أموريم أن التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد قد يكلف الفريق خسارة الهيكل الذي عمل على بنائه منذ تولي القيادة الفنية في 2020.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أكدت الصحيفة أن أموريم هدد بالاستقالة من منصبه كمدير فني للفريق، حال إصرار إدارة النادي على التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وبذلك يكون سبورتنغ لشبونة أحدث الأندية التي رفضت ضم كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد عدة أندية، أبرزها تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وفقا لتقارير صحفية.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم النجم البرتغالي بالعديد من الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، آخرها سبورتنغ لشبونة الذي بدأ فيه مسيرته في ملاعب كرة القدم قبل نحو 20 عاما، إضافة إلى نابولي الإيطالي.

المصدر: وكالات