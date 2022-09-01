الروسي كوكورين من فيورنتينا الإيطالي إلى أريس القبرصي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، انتقال مهاجمه الروسي ألكسندر كوكورين إلى نادي أريس ليماسول القبرصي على سبيل الإعارة، وذلك قبل ساعات قليلة من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية 2022.

وانتقل كوكورين إلى نادي أريس ليماسول على سبيل الإعارة بالمجان، ولكن الفريق القبرصي سيتكفل بدفع راتبه السنوي والبالغ قيمته مليون يورو.

وانضم المهاجم الروسي إلى صفوف فيورنتينا في بداية عام 2021 ، قادما من سبارتاك موسكو مقابل 4.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وشارك ألكسندر كوكورين (31 عاما) في 11 مباراة مع فيورنتينا، ولكنه لم يسجل أي هدف أو يقدم تمريرة حاسمة.

المصدر: RT