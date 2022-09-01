خالد عبد المؤمن ينضم إلى صفوف رايو فاليكانو

أعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني لكرة لقدم، اليوم الخميس، رسميا عن تعاقده مع الغاني خالد عبد المؤمن قادما من نادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

ووقع عبد المؤمن على عقد مع نادي رايو فاليكانو لمدة 4 مواسم مقبلة، وتقدر قيمة الصفقة بمليون و500 ألف يورو حصل عليها النادي البرتغالي.

بدأ عبد المؤمن، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، مسيرته في الملاعب الأوروبية بصفوف نوردسيالاند الدنماركي.

وانتقل قلب الدفاع الغاني إلى نادي فيتوريا غيمارايش عام 2020 في صفقة مجانية.

وخاض خالد عبد المؤمن 61 مباراة بقميص نادي فيتوريا غيمارايش، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني "لا ليغا".

المصدر: وكالات