اللحظات الأخيرة لنافذة سوق الانتقالات.. مانشستر يونايتد يبرم صفقة "الوقت الضائع"

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رسميا ضمه حارس المرمى السلوفاكي، مارتن دوبرافكا، قادما من صفوف نادي نيوكاسل يونايتد.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي إن الحارس انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية شرائه نهائيا.

وذكرت تقارير صحفية أن مارتن دوبرافكا، البالغ من العمر 33 عاما، انضم إلى صفوف فريق "الشياطين الحمر" مقابل مليوني جنيه إسترليني، مع إمكانية شرائه نهائيا مقابل 6 ملايين إسترليني.

وشارك دوبرافكا في 125 مباراة خلال الخمس سنوات الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

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وأصبح دوبرافكا بذلك سادس صفقات مانشستر يونايتد خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية 2022 التي تشارف على الانتهاء، بعد كل من المدافع الهولندي تايريل مالاسيا، ولاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، ولاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، والمهاجم البرازيلي أنتوني.

وبذلك يكون بشكل كبير اختتم يونايتد سوق الانتقالات بالنسبة له والذي يغلق في إنجلترا مساء اليوم الخميس.

وكان الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد ألمح في وقت سابق إلى أن انتقالات يونايتد ستكون انتهت بعد ضم دوبرافكا إلا لو ظهرت فرصة لا يمكن تفويتها.

المصدر: وكالات