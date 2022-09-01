خريج أكاديمية باريس سان جيرمان موسى سيساكو إلى سوتشي الروسي

أعلن نادي سوتشي الروسي لكرة القدم، التعاقد مع المالي موسى سيساكو، مدافع نادي ستاندار البلجيكي السابق، في صفقة انتقال حر، وذلك قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 2022.

وأشار الموقع الرسمي لنادي سوتشي أن موسى سيساكو، البالغ من العمر 21 عاما، سيرتدي القميص رقم 4، من دون ذكر أي تفاصل عن بنود العقد.

RT twitter/pfcsochi

وأفاد النادي الروسي بأن سيساكو بدأ مسيرته مع منتخب بلاده في العام الماضي، وشارك في أربع مباريات معه.

وبدأ موسى سيساكو مسيرته الكروية مع فريق راسينغ كولومب الفرنسي في عام 2006، قبل أن ينضم عام 2012 إلى أكاديمية باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي دافع عن ألوانه خلال الفترة ما بين عامي (2017 إلى 2020) وشارك في 24 مباراة، وسجل هدفا واحدا.

ومن ثم انضم المدافع المالي إلى صفوف نادي ستاندار لييغ على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء، في عام 2020، وفي نهاية الموسم تحولت الصفقة إلى دائمة، وكانت مقابل 400 ألف يورو.

ودافع موسى سيساكو عن ألوان الفريق البلجيكي في 34 مباراة، وسجل خلالها هدفا واحدا.

المصدر: "russian.rt.com"