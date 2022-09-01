مارسيلو يقترب من "البريميرليغ"

اقترب الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، وذلك بعد نهاية مسيرته المميزة رفقة ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لموقع "بي بي سي" نقلا عن تقارير إسبانية، فإن مارسيلو أصبح قريبا للغاية من التوقيع لنادي ليستر سيتي.

ويحتاج مارسيلو، البالغ من العمر 34 عاما، لاجتياز الكشف الطبي، قبل التوقيع لمدة عام مع فريق "الثعالب".

وانضم مارسيلو إلى صفوف ريال مدريد عام 2007 قادما من فلومينينزي البرازيلي، وتوج مع الفريق الملكي بكل الألقاب الممكنة.

وحقق مارسيلو الدوري الإسباني 6 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات.

المصدر: وكالات