زيدان يلتحق بفريق الدرجة الثانية إيبار

التحق الحارس الفرنسي، لوكا زيدان، نجل نجم ريال مدريد ومدربه السابق زين الدين زيدان، بفريق إسباني من الدرجة الثانية، من أجل الدفاع عن مرمى إيبار بعقد لموسمين، وفق ما أعلن الأخير.

وكان الحارس البالغ 24 عاما من دون ناد منذ انتهاء عقده مع رايو فايكانو في الأول من يونيو.

وبات زيدان الإبن عاشر لاعب جديد ينضم لإيبار هذا الصيف ضمن مسعى الفريق للعودة الى الدرجة الأولى التي غادرها نهاية موسم 2020-2021.

وسبق للوكا زيدان الذي بدأ مشواره الكروي مع ريال مدريد وخاض معه مشاركته الأولى في دوري الأضواء نهاية موسم 2017-2018، أن ساهم في صعود فريق آخر الى الدرجة الأولى الإسبانية هو فايكانو في 2021.

المصدر: "أ ف ب"