شويغو يطلع على أحدث أنواع الأسلحة الجوية الروسية

اطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين على أحدث أنواع المسيرات والمروحيات وأسلحة الطائرات الروسية، وذلك ضمن فعاليات منتدى "الجيش 2023" في ضواحي موسكو.

وخلال جولة قام بها شويغو في معرض للنماذج المتقدمة للمعدات الجوية أقيم بمطار كوبينكا العسكري قرب موسكو، كشف مسؤولون في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري لشويغو نماذج محركات للطائرات بدون طيار من مختلف الفئات، وأسلحة طيران متطورة، بالإضافة إلى أحدث الطائرات والمروحيات التابعة للقوات الجوية الفضائية.

وفي أرض المطار استعرض شويغو مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس وأحدث وسائل التدمير التي تزود بها، والطائرتين "سو-30 إس إم2" و"سو-34" ومروحية النقل العسكري "مي-26 تي2بي" والمروحية متعددة الأغراض "كا-32 آ11إم" والمسيرات "إينوخوديتس" و"تيرميت" و"ألتيوس-رو" و"فوربوست إر" و"غروم" و"شيرشن".

كما عُرضت لشويغو المروحية القتالية الحديثة من طراز "مي-28 إن إم" ومروحية الاستطلاع والهجوم الحديثة من طراز "كا-52 إم" المزودة بصواريخ "فيخر-1" الموجهة وأحدث صاروخ موجه "جو-أرض" من طراز "إزديليه-305".

إقرأ المزيد

كما اطلع شويغو على عمل مجمع متنقل لتصليح الطائرات العسكرية، يمكنه تصليح محركات الطائرات في الظروف الميدانية.

ويجري المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023" في متنزه "باتريوت" في كوبينكا قرب موسكو في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الحالي تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: "نوفوستي"