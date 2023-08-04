روسيا تكشف عن صاروخ جديد لمقاتلات "سو-57" يسبق التصاميم الأمريكية بـ15 عاما

أفادت مجلة "ترسانة الوطن" بأنه سيتم تزويد مقاتلات "سو-57" بصواريخ RVV-MD2 قصيرة المدى من الجيل الخامس، تسبق التصاميم الأمريكية بـ10 إلى 15 سنة.

وذكرت المجلة أنه تم تصميم هذه الصواريخ في شركة "فيمبل" الحكومية الروسية للتصاميم العسكرية.

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وأضافت: "تطوير صواريخ "الجو جو" هذه من الجيل الخامس وصل إلى مرحلة الإنتاج الصناعي، حيث تسبق التصاميم الأمريكية في هذا المجال بـ10 إلى 15 عاما".

وأشارت إلى أنه خلافا للولايات المتحدة، تمكنت روسيا من تطوير واختبار صاروخ جو - جو من الجيل الخامس خلال مدة قصيرة جدا، وباشرت استخدامها.

ويؤكد الخبراء، أنه تم لأول مرة في هذه الصواريخ استخدام نظام التوجيه القصوري (inertial control system) المخصص للتحكم بمسار الصاروخ خلال تحليقه. وهذا يعني أن الصاروخ بعد إطلاقه يقوم بشكل ذاتي بتحديد إحداثيات عمله في الجو، دون توجيهات وإشارات خارجية.

وتم تجهيز صاروخ RVV-MD2 بخط تصحيح لاسلكي، يسمح بتحديد إحداثيات الهدف من الطائرة، مما يزيد من احتمال إصابة الأهداف المعادية، فيما يتمتع الصاروخ الجديدة بقدرة عالية على مقاومة التشويش.

ومن مزايا هذا الصاروخ، أنه يستطيع ضرب الأهداف من جميع الزوايا، بما فيها الواقعة في الاتجاه المعاكس، أي أنه قادر على الالتفاف خلفا وإصابة الطائرات المعادية.

المصدر: نوفوستي