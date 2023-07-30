مجلة أمريكية تحدد أخطر الأسلحة الروسية: "قوة استثنائية هائلة"

قالت مجلة Military Watch الأمريكية، إن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، تعتبر أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية وتتمتع بـ "قوة استثنائية هائلة".

وأضافت المجلة في مقالتها: "أكثر صفاتها وخصائصها قيمة، هي قدرتها الاستثنائية على المناورة. وهي مزودة بصواريخ جو-جو قوية جدا من طراز R-77M و R-37M. بالإضافة إلى ذلك تستطيع هذه المقاتلة حمل مجموعة واسعة من مختلف فئات الصواريخ المجنحة، وهي ستحمل في المستقبل القريب صواريخ فرط صوتية".

وأشارت المقالة إلى أن الجيش الروسي يستخدم هذه المقاتلات الحديثة بشكل نشيط وفعال خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن خطط لزيادة حجم توريد مقاتلات الجيل الخامس إلى القوات المسلحة الروسية.

طورت طائرات "سو-57" لتكون مقاتلات حربية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في سلاح الجو الروسي، وكان أول تحليق لها عام 2010.

وتعتبر هذه الطائرات من بين الأفضل في العالم بسبب قدرتها على التخفي عن الرادارات والقيام بمناورات جوية معقدة تعجز عنها الكثير من المقاتلات الأخرى.

المصدر: نوفوستي