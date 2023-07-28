اعتراف أوكراني خطير عن سلاح روسي حديث "مثير ومدهش" لا يمكن الوصول له ولا إسقاطه

قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق لليونيد كوتشما، إن الجيش الأوكراني لا يمكنه مواجهة طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية الحديثة من طراز التمساح "Ka-52".

وقال سوسكين عبر قناته على يوتيوب: "يتمتع الروس بتفوق كبير في الجبهة، لا سيما بعد دخول مروحية التمساح "Ka-52" لساحة المعركة، إنها مروحية هجومية خارقة، ومن الصعب للغاية إسقاطها.

وأضاف: "أنظمة الصواريخ الأوكرانية المحمولة المضادة للطائرات، وغيرها من منصات الإطلاق لا يمكنها الوصول لهذه المروحية، التي تلحق أضرارا جسيمة بالقوات المسلحة الأوكرانية".

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في وقت سابق، نشرت مجلة شبيغل الألمانية مقالًا وصفت فيه المروحية "Ka-52" بأنها تهديد كبير للجيش الأوكراني. وذكرت الصحيفة أن هذه المروحية مزودة بأسلحة مثيرة للإعجاب، من بينها صواريخ موجهة "جو - جو"، و"جو - أرض"، ونظام "فيخر" المضاد للدبابات. كما يمكن لطاقم المروحية إطلاق النار من مسافة تصل إلى عشرة كلم. بينما لا يمكن للمنظومات الألمانية المضادة للطائرات من طراز "غيبارد" ولا لصواريخ "ستينغر" أن تصل لها.

وأشار المقال إلى أن الجيش الأوكراني لا يمكنه حتى إرسال طائرات لاعتراض هذه المروحيات، لأن المقاتلات الروسية حينها سوف تسقطها من مسافة بعيدة.

المصدر: ريا نوفوستي.