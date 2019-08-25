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اختبار طائرة روسية جديدة "فوربوست-أر"

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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للاختبار النهائي لطائرة "فوربوست-أر" المسيرة الجديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع أن تزويد الجيش بهذه الطائرات سيبدأ في عام 2020، وفقا للعقد بين مصنع أورال للطيران المدني ووزارة الدفاع.

وزودت الطائرة براديو لاسلكي جديد رفع من نطاق التحكم إلى 100 كيلومتر، وحماية متزايدة ضد تأثير الوسائل التقنية المعادية. وتحلق الطائرة 18 ساعة متواصلة وعلى ارتفاع يصل إلى 6000 متر.

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