شويغو: الدفاع الروسية تخطط لإبرام عقود بأكثر من 433 مليار روبل خلال منتدى الجيش

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن وزارته تخطط لإبرام عقود بقيمة 433 مليار روبل (5 مليارات دولار)، خلال منتدى "الجيش 2023"، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس في كوبينكا.

وأشار الوزير إلى أن ما يقرب من 1.5 ألف شركة ستعرض خلال المنتدى حوالي 28 ألف عينة من المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.

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وتتضمن هذه المعروضات تشكيلة واسعة من المنتجات والاختراعات العسكرية -الفنية الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحقيقية على نطاق واسع.

وأوضح شويغو أنه تمت دعوة عدد كبير من وزراء الدفاع من مختلف الدول لحضور فعاليات المنتدى.

ويتضمن البرنامج العلمي -التجاري لهذا المنتدى، أكثر من 260 فعالية لمناقشة الجوانب الموضوعية لتطوير الصناعة الدفاعية، والتعاون العسكري وكذلك العسكري- التقني.

وبالتزامن مع المنتدى، سيعقد مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، والذي يتضمن برنامجه بحث قضايا الاستقرار العالمي في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب وكذلك التعاون بين وزارات الدفاع في مختلف البلدان، وكذلك الجوانب العسكرية والأمن الإقليمي في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا.

المصدر: نوفوستي