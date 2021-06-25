طائرة "ألتيوس" الهجومية المسيرة تستخدم السلاح لأول مرة

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري، أن طائرة "ألتيوس" الروسية الهجومية المسيرة، استخدمت الأسلحة الجوية في إصابة أهدافها المقررة.

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ويقول المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "أن طائرة :ألتيوس" المسيرة، استخدمت لأول خلال أختبارات الطيران، القنابل في إصابة الأهداف الأرضية".

وأضاف موضحا، "خلال فترة الطيران سوف تنفذ الطائرة المسيرة "ألتيوس" سلسلة تجارب تستخدم فيها قنابل صغيرة وصواريخ لقصف مختلف الأهداف".

ووفقا له، تستخدم في الطائرة منظومات أسلحة عامة كالتي تستخدم في طائرات "Inokhodets" المسيرة، أي سقوط حر للقنابل، وقنابل جوية صغيرة موجهة وكذلك صواريخ موجهة. جميع هذه الأنواع مخصصة لضرب الدبابات والمدرعات ومواقع المدفعية وتجمعات أفراد العدو الافتراضي.

وتنسب طائرة "ألتيوس" المسيرة، إلى فئة طائرات تحلق على ارتفاع متوسط ذات فترة تحليق طويلة. ويبلغ وزنها عند الإقلاع حوالي 6 أطنان، ويمكن أن تحمل حمولة مفيدة وزنها أكثر من طن. وهي مجهزة بمحركين توربينيين، وباع جناحها 30 مترا، وأقصى ارتفاع لتحليقها 12-14 كلم، ويمكن أن تحلق يومين متتاليين، ومداها الأقصى حوالي 3.5 ألف كيلومتر. وهي مجهزة بأجهزة الاتصال بالأقمار الصناعية.

المصدر: نوفوستي