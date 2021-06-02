طيارو "سو- 57" يتدربون على توجيه 4 درونات "الصياد"

صرح مصدر في صناعة الطائرات الروسية لوكالة "تاس" الروسية بأن طيار مقاتلة "سو- 57" الروسية للجيل الخامس سيوجه في آن واحد عمليات تنفذها 4 درونات ثقيلة واعدة من طراز "الصياد".

وقال:" بدأ طيارو مقاتلة "سو-57" يتدربون على قيادة درونات "الصياد" الثقيلة من قمرة قيادة الطائرة مباشرة. وقد يتراوح عدد الدرونات المنقادة بين درونيْن و4 درونات".

إقرأ المزيد

فيما لا تمتلك وكالة "تاس" الروسية تأكيدا رسميا لتلك المعلومات.

وصرح ناطق باسم شركة الطائرات الموحدة الروسية أن طائرة "الصياد" الثقيلة من دون طيار ستدمر الأهداف البرية والجوية أثناء التعامل مع مقاتلة "سو- 57" للجيل الخامس التي سيقود طيارها الدرونات ضمن شبكة مركزية واحدة.

وعند ذلك سيوكل الطيار الدرونات لتنفيذ طيف واسع من المهام القتالية وسيوزع عليها الأهداف الجوية والبرية. وستكون الدرونات تحت السيطرة الكاملة من قبل طيار "سو-57".

يذكر أن درون "إس – 70 الصياد" الضارب الثقيل تم تصميمه في شركة "سوخوي" الروسية كطائرة مسيرة وحيدة الجناح تستخدم تكنولوجيا "ستيلز" للتخفي عن الرادارات. ويبلغ وزنه 20 طنا وسرعته القصوى ألف كيلومتر في الساعة.

وقام "الصياد" بأول تحليق له استغرق 20 دقيقة في 3 أغسطس عام 2019. وفي 20 سبتمبر عام 2020 قام "الصياد" بتحليق مشترك مع مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

المصدر: تاس