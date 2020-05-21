"سو-57" تثبت جدارتها في جميع الاختبارات

ذكر نائب رئيس رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن طائرات "سو-57" الحربية أثبتت جدارتها في جميع الاختبارات التي خضعت لها الآن.

وفي مقابلة صحفية أشار المسؤول إلى: "أن الاختبارات التي خضعت لها مقاتلات سو-57 أظهرت نجاح هذه الطائرات وتلبيتها لجميع المتطلبات والمواصفات الفنية والتكتيكية المرجوة منها بالكامل".

وأكد المسؤول أن جدول العقود الحكومية لتسليم 76 طائرة من هذا الطراز لـ 3 أفواج في سلاح الجو الروسي يجري ضمن المخطط الزمني الموضوع له مسبقا.

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق أن سلاح الجو الروسي من المفترض أن يتسلم رسميا أول طائرة من هذا الطراز قبل نهاية العام الجاري، وأن الشركة المصنعة ستسلم الجيش طائرات "سو-57" المتفق عليها في عقود رسمية على دفعتين، وأول دفعة ستكون مزودة بمحركات من الجيل الرابع، فيما ستحصل الدفعة الثانية على محركات ومعدات أكثر تطورا.

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طورت طائرات "سو-57" لتكون مقاتلات حربية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في سلاح الجو الروسي، وكان أول تحليق لها عام 2010.

وتعتبر هذه الطائرات من بين الأفضل في العالم بسبب قدرتها على التخفي عن الرادارات والقيام بمناورات جوية معقدة تعجز عنها الكثير من المقاتلات الأخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا