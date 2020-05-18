هل تتحول سو-57" لطائرة مسيرة؟

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن طائرات "سو-57" الشبحية الروسية تخضع لاختبارات جديدة للتحليق من دون طيار.

وقالت المصادر لوكالة "نوفوستي الروسية: "تخضع طائرات سو-57 المطورة لاختبارات يتم من خلالها تجربة نظام قيادة ذاتية جديد، وخلال هذه الاختبارات يكون الطيار موجودا في قمرة الطائرة، لكنه يشرف فقط على عمل النظام وتأديته لجميع المهام".

وتأتي هذه المعلومات تأكيدا للتصريحات التي أدلى بها سابقا رئيس لجنة الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن الجنرال، فيكتور بونداريوف، حيث قال إن "روسيا قد تحول مقاتلات سو-57 إلى طائرات بلا طيار. مشيرا إلى "أن المعدات والتقنيات الإلكترونية التي تزود بها هذه المقاتلات تجعلها قابلة لأن تكون مقاتلات متكاملة مسيرة".

ومن جهة أخرى أعلن كبير المصممين في مؤسسة سوخوي ،ميخائيل ستريليتس، أن المؤسسة تنوي إدخال تعديلات على طائرات "سو-57" لجعلها قادرة على الإقلاع والهبوط من مدرجات طيران قصيرة المدى، أي أنها ستصلح للعمل على حاملات الطائرات.

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و"سو-57" هي طائرة مقاتلة من الجيل الخامس طورتها روسيا لتكون عصية على الاكتشاف من قبل رادارات العدو، ولها القدرة على رصد وتدمير مختلف الأهداف المعادية بما فيها الأهداف الجوية والبرية البحرية.

واستفادت روسيا من خبراتها في تطوير هذه المقاتلة في تصنيع طائرة شبحية مسيرة تدعى "الصياد"، والتي كشفت عنها العام الفائت، ولها القدرة على التحليق على ارتفاعات تفوق الـ 10000 م وبسرعة تزيد عن 900 كلم/سا، وقطع مسافات تصل إلى 3500 كلم.

المصدر: وكالات روسية